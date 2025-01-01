На севере Прикамья в лесу обнаружен эмбрион человека Следователи начали проверку Поделиться Твитнуть

В Красновишерске местные жители обнаружили в лесополосе эмбрион человека. Публикации об этом появились в соцсетях.

Сообщалось, что эта находка была связана с выкидышем, который произошёл у женщины во время прогулки.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю подтвердили информацию о человеческом эмбрионе.

«Чердынским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России проводится проверка по факту обнаружения плода в Красновишерске», — сообщили «Новому компаньону» в следкоме по региону.

Другие подробности в ведомстве не уточнили.

