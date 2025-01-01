В заповеднике «Вишерский» в Прикамье приступили к созданию экопарка Ранее проект стал победителем Президентского фонда природы Поделиться Твитнуть

Фото: заповедник «Вишерский»

В Прикамье на территории заповедника «Вишерский» началось создание экопарка «Легенды Вишеры». Об этом сообщается в соцсетях заповедника.

В чащобе таёжного леса появятся фигуры животных, с помощью которых посетители смогут узнать об условиях их жизни. Кроме того, вдоль троп экопарка появятся информационные баннеры о флоре и фауне таёжного леса. Там также установят видеонаблюдение, которое будет работать круглосуточно.





На площадке введут и новые форматы экопросветительской работы, в том числе экскурсии, где сотрудники научного отдела заповедника будут делиться знаниями и опытом работы, а также цикл экоуроков для учащихся школ Красновишерска.





«В результате модернизации и внедрения новых форматов экопросветительской работы «Легенды Вишеры» станет увлекательной платформой экологического образования для местных жителей и туристов», — добавили в сообщении.

