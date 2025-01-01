На четыре номинации конкурса «Лидер Пермского края» подано 92 проекта 30 заявок поступило по направлению «Туризм» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

По направлениям «Образование», «Дороги и транспорт», «Агропромышленный комплекс» и «Туризм» регионального конкурса «Лидер Пермского края», который в этом году проходит в четвёртый раз, поступило 92 проекта.

Приём заявок завершён. Экспертные советы при профильных министерствах региона, в которые вошли представители краевых ведомств, общественности и отраслевые эксперты, уже приступили к оценке проектов. Шорт-листы по каждой номинации будут сформированы до конца сентября.

Как сообщила министр по туризму Пермского кая Юлия Ветошкина, в номинации «Туризм», по сравнению с предыдущими годами, было подано рекордное количество заявок — 30 проектов.

«Заявки на участие мы приняли от туристических компаний, глэмпингов и баз отдыха, музеев, а также предприятий, осуществляющих активный приём туристов и организующих туристические события в территориях присутствия», — рассказала министр.

Напомним, конкурс «Лидер Пермского края» проводится в регионе с 2022 года. Он был учреждён по инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина, организатором является администрация губернатора Пермского края. Цель конкурса — отметить организации, которые вносят значительный вклад в развитие региона и реализуют важные для жителей проекты.

Добавим также, что в этом году конкурс проходит по новым правилам: срок подачи заявок сокращён до одного месяца, выбор финалистов и награждение победителей проходят в течение всего года. Кроме того, церемонии награждения приурочены к профессиональным праздникам и знаковым событиям. Так, в рамках Пермского форума развития «Города будущего» был назван победитель в номинации «Информационные технологии и телекоммуникации» — им было признано ООО «НПО «Галилеоскай». В тройку лидеров по этому направлению вошли также ООО «Сеуслаб» и ООО TrafficData.

