Пермский край занял 17 место в рейтинге регионов по рынку труда Итоговый бал Прикамья повысился

Скриншот рейтинга РИА Новости

Эксперты РИА подготовили региональный рейтинг по ситуации на рынке труда. При подготовке исследования за основу были взяты данные Росстата за прошлый год.

Пермский край занял 17 строчку рейтинга, получив рейтинговый балл 80,85 (в 2023 году он был на уровне 76,42 балла).

В лидерах рейтинга оказалась по-прежнему Москва и Санкт-Петербург. В этих регионах значение рейтингового балла — 98,04 и 97,95 соответственно. Третье место заняла Московская область с 97,51, а четвёртое сохранила Республика Татарстан (89 баллов). Пятёрку лидеров по итогам прошлого года замкнула Свердловская область (86,56 балла).

В "подвале" рейтинга традиционно оказались республики Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесия.

Оценка регионов по рынку труда формируется путем объединения нескольких показателей. Эти показатели дают полную картину ситуации с трудоустройством в регионе. Анализ включает оплату труда, занятость населения, условия работы и масштабы рынка труда. Рейтинговый балл колеблется от 1 до 100.

Регион получает максимум (100 баллов), если все его показатели равны или лучше верхних (пороговых) значений.

