В пермском ТРЦ состоится плановая учебная эвакуация

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В Перми в торгово-развлекательном центре «Планета» 9 сентября с 8:00 до 9:00 будет проведена учебная эвакуация. Данное мероприятие является частью пожарно-тактических учений, организованных совместно с сотрудниками МЧС Индустриального района.

Во время тренировки будут отработаны методы эвакуации и ликвидации возгораний с использованием специализированного оборудования. Также будет продемонстрировано взаимодействие пожарных и спасателей в чрезвычайной ситуации.

Как сообщили в пресс-службе центра, в соответствии с корпоративными стандартами, подобные учения проводятся в ТРЦ «Планета» регулярно, не реже двух раз в год. Основная задача этих тренировок — поддержание высокого уровня противопожарной защиты, повышение знаний персонала о действиях в экстремальных ситуациях, совершенствование работы технических систем и координации с пожарно-спасательными службами, что необходимо для безопасности посетителей и работников торгового комплекса.

