Бывшему директору крупнейшего в Прикамье лесокомбината исполнилось 100 лет Иван Шевелев возглавлял предприятие до 1988 года

фото: Минтруда Пермского края

В Соликамске отметили вековой юбилей почётного гражданина города Ивана Шевелева. Официальные поздравления юбиляру направили представители администрации Соликамского муниципального округа и депутаты местной думы.

Иван Шевелев родился 7 сентября 1925 года в Калининской области. После окончания семи классов в 1941 году уже в марте 1942-го он был призван и направлен в Москву для обучения в школе ФЗО №14. Там он получил специальность и трудился на ремзаводе №88, занимаясь восстановлением танков, отправляемых на фронт. В декабре того же года вступил в ряды армии. Во время службы на Забайкальском фронте в составе 36-й армии выполнял обязанности снайпера, радиста и писаря. После завершения обучения в экономической школе подготовки офицеров продолжил службу в финансовом отделе.

С 1961 года Иван Шевелев встал во главе Соликамского лесозаготовительного комбината, которым руководил до выхода на заслуженный отдых 1 октября 1988 года. Его многолетний труд отмечен высокими государственными наградами, среди которых ордена Ленина, Октябрьской революции и Отечественной войны II степени. Помимо трудовой деятельности, Иван Герасимович активно участвовал в общественной жизни Соликамска, на протяжении 25 лет являясь членом исполнительного комитета городского Совета народных депутатов. Звание почетного гражданина города носит с 1985 года.

