Студент ПГНИУ запустил в Перми кофейню с синнабонами Для этого он привлёк льготный микрокредит

Глеб Чертков, студент Пермского государственного национального исследовательского университета, вместе с партнершей Кристиной открыли в Перми кофейню «Новелла».

Как сообщили в пресс-сулжбе краевого правительства, решающую роль в реализации их замысла сыграла государственная программа поддержки начинающих предпринимателей. Финансирование проекта стало возможным благодаря льготному микрозайму «Стартовый» от Микрофинансовой компании Пермского края, предоставленному под 3% годовых. Благодаря полученным средствам студент смог провести ремонт помещения, приобрести необходимую мебель и оборудование.

Идея создания кофейни зародилась в марте, когда молодые люди обратили внимание на отсутствие в Перми синнабонов — популярных булочек с корицей. «Мы сразу же вдохновились этой идеей и незамедлительно приступили к действиям, — делится Глеб. — Параллельно с поиском подходящего помещения мы разрабатывали концепцию, создавали бренд и формировали ассортимент меню».

Открытие кофейни «Новелла» состоялось 1 августа. В меню представлены кофе, матча, булочки с корицей, круассаны, баварские пончики, а также завтраки с блинами и кашами. Отличительной чертой заведения стала литературная концепция, создающая особую атмосферу для ценителей чтения.

