Вандалы разрушили в Прикамье туристический лагерь В Дирекции ООПТ Пермского края призвали туристов бережно относиться к инфраструктуре

фото Дирекции ООПТ Пермского края

Туристический лагерь в окрестностях Вишерогорска в Пермском крае пострадал от рук вандалов. Беседка и стол были сломаны, информационные щиты повреждены, и повсюду остался мусор. На восстановление зоны отдыха направили государственных инспекторов Вишерского участка природного парка «Пермский». Вместо того, чтобы сосредоточиться на профилактике и других важных задачах, их время и ресурсы ушли на уборку и ремонт, посетовали в Дирекции ООПТ Пермского края.

В Дирекции отметили, что реконструкция беседки, столов, указателей и уборка территории потребовали финансовых вложений, времени и усилий инспекторов, а ведь эти ресурсы могли бы быть использованы для предотвращения пожаров, патрулирования и улучшения других мест.

Инспекторы призвали туристов бережно относиться к природе и общественным местам, не быть равнодушными, убирать мусор, сообщать о нарушениях в соответствующие органы, принимать участвие в волонтерской работе, субботниках и общественных собраниях.

