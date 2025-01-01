Под предлогом продления сим-карты мошенники похитили у жительницы Прикамья 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Чусового стала жертвой мошеннической схемы, лишившись своих сбережений под предлогом перерегистрации SIM-карты, сообщили в краевом управлении МВД.

В полицию Чусового обратилась 23-летняя девушка, заявив о совершенном в отношении неё преступлении. По словам потерпевшей, ей позвонили якобы из компании сотовой связи и сообщили о скором истечении срока действия её SIM-карты. Для возобновления действия карты у неё запросили код подтверждения из SMS, который она продиктовала звонившему.

Вскоре после этого с девушкой связалась другая злоумышленница, представившаяся сотрудницей «службы безопасности Роскомнадзора». Она сообщила, что аккаунт девушки на портале госуслуг был взломан, и от её имени оформлена доверенность. Неизвестная предупредила о скором звонке от «сотрудника Роскомнадзора», который поможет решить проблему.

Вскоре девушке позвонил мужчина, который заявил, что её денежные средства находятся под угрозой, и их необходимо временно перевести на счёт знакомого для «декларирования». Доверчивая девушка перевела около 200 тыс. руб. на карту своей подруги, которая, в свою очередь, переслала деньги по указанному мошенником номеру телефона. После этого связь с ним прервалась.

Осознав, что стала жертвой обмана, жительница Чусового обратилась за помощью в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в настоящее время проводятся следственные мероприятия.

