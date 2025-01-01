Пермячка получила травму из-за ремонта трамвайных путей на улице Борчанинова Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми судебные приставы помогли местной жительнице получить компенсацию за травму, полученную при падении на участке ремонта трамвайных путей. В суде было доказано, что подрядчик не позаботился о безопасности пешеходов на месте проведения работ.

Как рассказали в ГУФССП по региону, 45-летняя пермячка обратилась в суд с иском. Она оступилась на неровном срезе асфальта на перекрестке улиц Борчанинова и Ленина, где велась реконструкция трамвайных путей. Падение привело к серьезным ушибам коленей, потребовавшим лечения и недельного больничного. Впоследствии женщина испытывала боли при перемене погоды и потребовала от виновников выплаты 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Суд, рассмотрев обстоятельства дела, признал обоюдную вину: подрядчик не обеспечил безопасность пешеходного перехода, а пострадавшая не была достаточно внимательна. Иск был удовлетворен частично, сумма компенсации снижена до 30 тыс. руб.

Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Руководство компании-должника было извещено об открытии исполнительного производства и предупреждено о штрафах за невыполнение судебного решения в установленный срок. Для гарантированного взыскания долга судебный пристав арестовал банковские счета организации. Принятые меры стимулировали добровольное исполнение требований. Вся сумма компенсации поступила на депозитный счет отдела и была передана взыскательнице.

