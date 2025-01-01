Около 40% пермских компаний отслеживают активность сотрудников, ищущих другую работу Поделиться Твитнуть

Сервис SuperJob изучил распространённость мониторинга резюме работающих сотрудников работодателями. В опросе приняли участие представители различных компаний Перми. В краевом центре, по словам 40% HR-специалистов, их организации отслеживают онлайн-активность сотрудников, связанную с поиском работы: 29% занимаются этим на протяжении длительного времени, а 11% начали относительно недавно. 46% респондентов заявили, что их компании не практикуют мониторинг резюме.

Масштаб компании напрямую влияет на интенсивность отслеживания цифровой активности сотрудников. Среди малых предприятий, где штат не превышает 100 человек, мониторинг резюме работников осуществляют 39%. В среднем и крупном бизнесе этот показатель выше — 66 и 55% соответственно.

Наибольший интерес к резюме сотрудников проявляют компании из быстрорастущих и конкурентных отраслей. Например, в IT-секторе этот подход используют 6 из 10 организаций. Это объясняется высокими затратами на наём и адаптацию программистов, что делает удержание разработчиков приоритетной задачей для HR-отделов. В банковской сфере мониторинг активности работников на рекрутинговых платформах практикуют 55% компаний, в продажах — 46%, в промышленности — 44%, в строительстве — 42%. В то же время, в сфере услуг (32%), медицине и логистике (по 31%) и особенно в HoReCa (26%) доля компаний, следящих за резюме сотрудников, ниже среднего уровня по рынку труда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.