В Перми за неоплаченные парковки с водителей взыскали более 24 млн рублей Общий долг недобросовестных автомобилистов превысил 35,5 млн

Константин Долгановский

С января по август этого года в производстве ГУФССП России по Пермскому краю находилось 23,5 тыс. дел о взыскании штрафов за неоплаченную стоянку, выписанных Административной комиссией как Пермского края, так и Перми. Общий долг недобросовестных автомобилистов превысил 35,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Прикамья.

Всего около 17 тыс. производств по этой категории дел были завершены. В бюджет города поступило более 24 млн руб.

Должники, проигнорировавшие необходимость своевременной оплаты, столкнулись с принудительными мерами. В частности, к ним применялся исполнительский сбор, удваивавший сумму долга, также накладывался арест на банковские счета.

В ведомстве отмечают: чтобы избежать неприятностей, нужно регулярно проверять задолженность на официальном сайте судебных приставов. За неоплату парковки предусмотрен штраф 1 тыс. руб., а за повторное нарушение в течение года сумма штрафа удваивается.

