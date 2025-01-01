В Перми значительно вырос интерес к образовательным курсам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми летом зафиксирован ощутимый подъём интереса к обучению и решению бытовых вопросов. Такая информация была предоставлена изданию «Пятница» пресс-службой «Авито».

Особенно значительно активизировался интерес к курсам в областях информационных технологий и предпринимательства — количество запросов поднялось в 2,7 раза, а средняя стоимость достигла 3250 руб. Помимо этого, жители Перми часто обращались к профессионалам в сфере красоты и здоровья (прирост 53%, 7100 руб.), обучения вождению (прирост 22%, 1300 руб.), спортивных и танцевальных направлений (прирост 40%, 750 руб.), а также по направлениям в рисовании и дизайне — здесь зафиксирован рост в 91% при средней цене от 750 руб.

В области ремонтных работ наиболее часто приглашали специалистов для установки дверных конструкций (прирост 35%, 3 тыс. руб.), монтажа потолочных систем (прирост 28%), разработки дизайна интерьера (прирост 19%) и выполнения гипсокартонных работ (прирост 45%).

Отмечен выросший спрос на работы по восстановлению бытовой техники и электронных устройств: особенно на починку принтеров (прирост 46%), игровых консолей (прирост 36%), посудомоечных машин (прирост 36%) и холодильных установок (прирост 15%).

В разделе бизнес-услуг по-прежнему востребованы бухгалтерские и финансовые услуги — увеличение спроса составило 11%, по данным «Авито Услуг», средняя цена начинается от 1200 руб.

