Пьяный байкер без шлема пытался дать взятку пермскому инспектору ГАИ И стал фигурантом уголовного дела Поделиться Твитнуть

фото: Kandinsky

В июне 2025 года в Перми инспектор дорожно-патрульной службы остановил водителя мопеда за пренебрежение правилами безопасности — у того отсутствовал мотошлем. При оформлении протокола выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено медицинским освидетельствованием.

Стремясь избежать лишения водительских прав, житель Перми попытался подкупить инспектора суммой в 50 тыс. руб., предложив её за то, чтобы избежать административного наказания за управление транспортом в нетрезвом виде.

В результате действия водителя привели не только к административной ответственности по двум статьям, но и к возбуждению уголовного дела о попытке дачи взятки должностному лицу за совершение противозаконного бездействия.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и выразил искреннее сожаление о совершенном.

Дзержинский районный суд Перми признал подсудимого виновным в соответствии с ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа 150 тыс. руб. Как уточнили в пресс-службе суда, приговор ещё не вступил в силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.