«Пермские медведи» начали сезон с победы над ГК «ВиктОр»

ГК «Пермские медведи»

7 сентября гандболисты «Пермских медведей» начали сезон в Суперлиге выездной встречей против ставропольского «ВиктОра» и одержали непростую победу.

Как рассказали в ЦСП Пермского края, начало матча было отмечено плотной и осторожной игрой обеих команд, что выразилось в небольшом количестве забитых мячей — всего пять за первые десять минут. В середине первого тайма Евгений Дземин дважды успешно завершил атаки, позволив «Берлоге» выйти вперед на четыре очка, чему способствовала надёжная оборона пермской команды. Однако вратарь ставропольцев продемонстрировал не менее впечатляющую игру, что позволило хозяевам сократить разрыв в счёте. Андрей Дьяченко показал 44% надежности на воротах.

Итог первого тайма — 10:13 в пользу «Пермских медведей».

Во втором тайме обе команды внесли коррективы в свою тактику, что несколько замедлило темп игры, но сделало её более увлекательной. Благодаря высокому уровню мастерства, пермякам удалось создать отрыв в шесть-семь очков.

За десять минут до финального свистка хозяева сократили отставание до четырёх мячей, что вынудило тренера пермяков Валентина Бузмакова взять тайм-аут. Однако и после перерыва ставропольцы продолжили сокращать разрыв, приблизившись к «Медведям» на расстояние двух мячей, в то время как пермская команда не могла поразить ворота соперника на протяжении почти пяти минут.

Несмотря на это, «Берлога» выдержала натиск и одержала непростую победу со счетом 25:28.

Андрей Дьяченко завершил матч с показателем надежности 32%, Александр Попов отразил два из четырёх пенальти.

Лучшим игроком в составе «Пермских медведей» стал Андрей Волхонский, реализовавший семь из восьми бросков. Среди новичков команды стоит отметить результативные действия Евгения Дзёмина, который стал одним из лучших бомбардиров в этой встрече, забив пять из восьми бросков.

Следующий матч «Берлога» проведёт 12 сентября в СК им. Сухарева против столичного клуба «Академия № 2» (МССУОР № 2-Академия).

