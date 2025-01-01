На дорогах Перми за неделю погибли два человека Травмы получили 13 участников дорожного движения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 по 7 сентября 2025 года в Перми зарегистрировано десять аварий на дорогах, повлекших за собой травмы разной тяжести у 13 человек. Среди пострадавших двое несовершеннолетних. Два человека погибли. Об этом сообщили в городской ГАИ.

Сотрудниками дорожной полиции выявлено 32 водителя с признаками опьянения, восемь из них ранее уже привлекались за вождение в нетрезвом виде.

Кроме того, выявлено 47 случаев управления транспортным средством лицами, не имеющими водительских прав. Зафиксировано 11 нарушений, связанных с пересечением полосы встречного движения, 82 инцидента, когда водители не уступили дорогу пешеходам, и 86 нарушений ПДД пешеходами.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям города с настоятельной просьбой соблюдать Правила дорожного движения, проявлять бдительность и заботиться о безопасности как собственной, так и окружающих.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.