Преподавателю в Перми присвоили звание заслуженного учителя России Анастасия Кощеева преподаёт химию в лицее №2

Преподаватель химии из пермского лицея №2 Анастасия Кощеева, педагог с 35-летним опытом работы, удостоена звания заслуженного учителя Российской Федерации, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам Ольги Ершовой, руководителя департамента образования администрации Перми, профессионализм Анастасии Кощеевой является примером преданности педагогической деятельности. Она подчеркнула, что Кощеева не только обладает глубокими знаниями в своей предметной области, но и способна мотивировать своих учеников на достижение высоких результатов.

Также Кощеева является разработчиком уникальных учебных программ и курсов по химии, которые успешно применяются как в лицее, так и в краевой заочной школе, а также в рамках проекта «Открытый университет». Она подготовила большое количество победителей и призёров всероссийских олимпиад и конкурсов. Педагог активно занимается наставничеством молодых педагогов и студентов, а также является лауреатом профессиональных конкурсов. Её труд отмечен различными ведомственными и региональными наградами, включая знак «Почётный работник общего образования РФ».

В 2024 году двое учеников Кощеевой получили на ЕГЭ максимальные 100 баллов.

