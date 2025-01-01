За задержку зарплаты на работодателя в Прикамье завели уголовное дело Поделиться Твитнуть

Проверка, инициированная прокуратурой Карагайского района Пермского края по заявлению местного жителя, выявила нарушения трудового законодательства в деятельности одной из коммерческих организаций, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Надзорные действия установили факт несвоевременной выплаты зарплаты работнику за январь и февраль 2025 года, а также отсутствие официального оформления трудовых отношений. В связи с этим руководству компании было внесено представление, а директор привлечен к административной ответственности.

Кроме того, прокуратура района подала в суд иск с требованием установить факт трудовых отношений между гражданином и организацией, взыскать задолженность по заработной плате, а также выплатить компенсацию за задержку и моральный ущерб.

Карагайский районный суд удовлетворил исковые требования, и долг по заработной плате перед работником был погашен.

По итогам рассмотрения материалов, направленных прокуратурой в соответствии со ст. 37 УПК РФ, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершенная руководителем организации из корыстных или иных личных побуждений). Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

