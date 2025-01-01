В Верещагинском округе Прикамья простятся с двумя участниками СВО Вячеслава Золотарёва и Алексея Мазунина похоронят в один день Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Администрация Верещагинского округа сообщила о гибели в ходе СВО сразу двух местных жителей — младшего сержанта Вячеслава Золотарёва и рядового Алексея Мазунина. В последний путь их проводят 10 сентября.

Вячеслав Золотарёв родился в Верещагино 11 ноября 1989 года. Он окончил школу № 121, а затем получил профессию оператора ЭВМ в ПУ-61. После учёбы служил в вооружённых силах РФ. Вернувшись из армии, работал на железной дороге монтёром пути.

На СВО он был командиром отделения — командиром боевой машины мотострелкового отделения. Мужчина погиб 23 августа этого года. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

Отпевание пройдёт 8 сентября в 10.00 в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» (ул. Жукова, 21 А). Церемония прощания состоится в 11.00 во Дворце досуга (ул. Железнодорожная, д. 16), а траурный митинг — в 11:30. У него остались родители, два сына и дочь.

Алексей Мазунин родился в Бородулино 19 ноября 1981 года. После учёбы в местной школе получил специальность в училище — «слесарь по ремонту подвижного состава». Служил в вооружённых силах РФ, выполнял задачи в условиях вооружённого конфликта на территории Чеченской Республики. После этого стал ветераном боевых действий. Работал в Вагонном депо, Краснокамском мясокомбинате, а позже — в «Заря Путино».

Алексей Мазунин участвовал в спецоперации в качестве стрелка мотострелкового отделения и погиб 28 марта этого года. Как именно, в администрации не уточнили. У него остались жена и сын.

Церемония прощания и траурный митинг состоятся также 8 сентября с 13:30 в Бородулинском отделе досуга и творчества (ул. 1 Мая, д. 43).

