Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Постоянную экспозицию в Чердынском музее создаст компания из Воронежа «История Пармы» расположится в двух музейных зданиях

Фото: Чердынский краеведческий музей

С 15 сентября одно из зданий Чердынского музейного комплекса закрывается на переэкспозицию. Речь идёт о здании по ул. Юргановской, 58 — бывшем мужском приходском училище, которое сейчас называется «Новое музейное пространство».

На втором этаже здания будет монтироваться постоянная экспозиция — первая за последние восемь лет. Как рассказала «Новому компаньону» директор музея Ирина Трофимова, выставку, посвящённую истории древней Пармы, проектирует компания из Воронежа «За природу», специализирующаяся на выставках, посвящённых природным заповедникам. Контракт был заключён с проектировщиками как единственным поставщиком, имеющим уникальные компетенции, поскольку основной темой экспозиции будет история леса и его взаимодействие с человеком.

Ирина Трофимова, директор Чердынского краеведческого музея:

— У нас была идея создать экспозицию в нескольких частях, расположенных в нескольких зданиях. В этой части мы говорим о древней истории, истории пармы. Парма — это большой, вольный лес, поэтому здесь мы выставляем много экспонатов из нашей природной коллекции. Впоследствии человек начинает осваивать этот лес, поэтому здесь будет большое количество экспонатов, связанных с охотой, рыбалкой и торговлей. Конечно же, здесь будет представлен пермский звериный стиль, впервые будут представлены предметы из раскопок в Лунегово. В 1955 году в журнале Академии наук СССР была представлена информация об этих предметах. Специалист по средневековым украшениям Юлия Подосёнова из педуниверситета подтвердила, что предметы из этих раскопок созданы литейщицей — женщиной, которая занималась отливкой изделий пермского звериного стиля. Экспозиция завершится приходом сюда русских и тем, как поменялась история населения на этой земле.

В конце сентября мы начнём монтаж. Процесс не очень быстрый, потому что у нас три зала с очень плотным наполнением. Планируем открытие на 13 декабря.

Вторая часть экспозиции будет в здании бывшей земской управы по ул. Юргановской, 49. Она будет создаваться в 2026 году. Речь там пойдёт об истории Чердыни в XIX-ХХ веках.

