В Прикамье пожарные спасли женщину из горящей квартиры В её доме загорелся электросчётчик

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Кунгурском муниципальном округе пожарные спасли из огня в жилом доме женщину, в квартире которой вспыхнул электросчётчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Информация о возгорании в многоквартирном доме на улице Ленина в Кунгуре поступила в экстренные службы 6 сентября в 21:22. Для ликвидации происшествия были задействованы 19 сотрудников личного состава и пять единиц спецтехники.

Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире на третьем этаже горит электросчетчик, находящийся на кухне.

В результате инцидента никто не погиб и не получил травмы. Спасатели из 143-й пожарно-спасательной части вывели женщину из опасной зоны, используя спасательное устройство и лестницу.

До прибытия пожарных расчётов 15 жильцов самостоятельно покинули здание.

Локализация пожара произошла в 21:28. Огнём было охвачено 0,5 кв. м площади.

Специалисты надзорных органов МЧС по региону сейчас проводят расследование, чтобы установить обстоятельства и причины возникновения пожара.

