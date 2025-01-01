В Прикамье будут судить двух «чёрных лесорубов» Ущерб от их деятельности составил более 23 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Следователи полиции Кудымкарского округа завершили расследование в отношении двух жителей Юсьвинского района, которые обвиняются в незаконной вырубке лесных насаждений, повлекшей значительный ущерб. Об этом сообщает телеграм-канал «МВД Медиа».

Следствие установило, что с 2015 по 2022 год обвиняемые организовали незаконную вырубку более тысячи деревьев, не имея необходимых разрешений. Эти действия нанесли значительный ущерб лесному фонду Российской Федерации, оцениваемый более чем в 23 млн руб.

Добытая незаконным путём древесина транспортировалась на лесопильные предприятия для дальнейшей реализации. В ходе обыска у одного из обвиняемых было обнаружено и изъято незарегистрированное оружие и боеприпасы.

Материалы уголовного дела, возбуждённого по статьям о незаконной рубке леса и незаконном хранении оружия, переданы на рассмотрение в Кудымкарский городской суд. В отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.

