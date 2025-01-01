В Прикамье девушка с ограниченными возможностями из детдома помогает детям-сиротам Катя Валитова работает ассистентом дневного сопровождения Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

Пермячка Катя Валитова, выросшая в краевой столице и имеющая ментальные особенности здоровья, помогает детям с инвалидностью, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщили представители благотворительного фонда «Дедморозим».

В возрасте 11 лет Катя попала в детский дом-интернат, предназначенный для сирот с инвалидностью. По достижении 18 лет большинство воспитанников таких учреждений обычно переводится в психоневрологические интернаты (ПНИ) для взрослых. Однако благодаря поддержке фонда «Дедморозим» жизнь Кати изменилась. Специалисты помогли ей приобрести навыки самостоятельной жизни, включая ведение домашнего хозяйства и ориентацию в городе. Теперь она передает эти знания другим подопечным.

Фото: фонд "Дедморозим"

«Катя работает ассистентом дневного сопровождения. Это уникальный опыт трудоустройства, поскольку стандартные методики для людей с ментальными особенностями отсутствуют — требуется индивидуальный подход. Мы нашли такой подход для Кати: учитывая, что она практически не читает, её должностные обязанности представлены в виде визуальных подсказок», — пояснила Наталья Цветова, координатор Службы сопровождаемого проживания.

Сейчас Кате 25 лет, и она помогает трем девушкам с детским церебральным параличом. Она оказывает им поддержку в бытовых вопросах и присматривает за ними во время прогулок.

«Я была очень удивлена и обрадована, когда меня пригласили на эту работу. Я помогаю девочкам убираться, мы вместе выбираем, что будем готовить, и готовим; кроме того, я помогаю им выходить на улицу и гулять… Больше всего мне нравится видеть их успехи. Это мотивирует меня стараться дальше, чтобы они стали еще более самостоятельными», — поделилась Катя.

Кате было непросто найти работу из-за ее ментальных особенностей, и она часто сталкивалась с отказами после собеседований и стажировок. Но своим примером она доказывает, что это не приговор, если рядом есть люди, готовые поддержать, отмечают в фонде.

Часть средств, собранных в ходе акции «Цветы жизни», направляется на поддержку Службы сопровождаемого проживания, которая помогла Кате избежать ПНИ и вернуть контроль над своей жизнью. Регистрация для учителей, школьников и их родителей продлится до 10 сентября. Подробная информация доступна на сайте.

