Пермский застройщик получил от края 50 млн на модернизацию

АО «Стройпанелькомплект» получило от Регионального Фонда развития промышленности Пермского края льготный заём в размере 50 млн руб. Эти средства будут направлены на обновление производства арматурных изделий. Как сообщили в РФРП, общий объём инвестиций в данный проект, учитывая собственные ресурсы предприятия, составит более 135 млн руб.

«СПК» планирует усовершенствовать производство полного цикла изделий из стальной арматуры, включая заготовки по индивидуальным заказам, закладные детали и арматурные сетки. Данная продукция используется для создания и укрепления бетонных, монолитных и железобетонных конструкций, а также для крепежа элементов.

В рамках инвестиционного проекта будет приобретено новое высокотехнологичное оборудование, в том числе роботизированные линии для правки, гибки и резки арматуры, станки с ЧПУ, сварочные комплексы и системы охлаждения. Кроме того, сотрудники «СПК» проходят обучение для работы с современным, программно-управляемым оборудованием. Это позволит компании улучшить качество продукции, увеличить производительность, расширить технологические возможности, сократить сроки выполнения заказов.

АО «Стройпанелькомплект» ведёт деятельность по производству железобетонных изделий в Пермском крае на протяжении не одного десятка лет и входит в число лидеров строительного рынка региона и ТОП-100 застройщиков РФ. Предприятие ежегодно вводит в эксплуатацию до 70 тыс. кв.м. На предприятии работает 850 сотрудников.

