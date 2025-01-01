На следующей неделе в Перми на время отключат воду в 40 домах Отключения связаны с работами планового и аварийного характера Поделиться Твитнуть

В течение второй недели сентября (с 8 по 14) жители более 40 многоквартирных домов в Перми столкнутся с временным прекращением подачи воды. Как сообщает «Новогор-Прикамье», данные отключения связаны с работами планового и аварийного характера. Ограничения коснутся шести районов города. Отсутствие водоснабжения может варьироваться от нескольких часов до полных суток. Людям рекомендуется сделать необходимые запасы воды.

Так, в понедельник, 8 сентября, с 9 утра до 11 утра, в Дзержинском районе подача воды будет прекращена по адресам: ул. Блюхера 3, 5, 7; ул. Голева 15, 17, 19; шоссе Космонавтов 72, 74, 76, 80, 82; ул. Крисанова 73, 75, 77.

Во вторник, 9 сентября, с 9:00 до 13:00 ожидается отключение воды на ул. Малкова 8, 10, 12, 14, 16.

В Индустриальном районе на сутки, с 10:00 во вторник, 9 сентября, до 10:00 в среду, 10 сентября, будет отсутствовать холодная вода по адресам: ул. Бисерская 5; ул. Капитана Гастелло 5, 4, 6, 7, 10; ул. Левченко 29.

В течение суток, с 10:00 вторника, 9 сентября, до 10:00 среды, 10 сентября, не будет холодной воды на ул. Монастырская 2, 2б, 3, 5 - это Ленинский район.

Свердловский район. Во вторник, 9 сентября, с 10:00 до 19:00 не будет холодной воды: на ул. Васильева 17; на ул. Куйбышева 128. В четверг, 11 сентября, с 10:00 до 19:00 отключат холодную воду на ул. Косьвинская 11. В пятницу, 12 сентября, с 10:00 до 19:00 без воды останутся дома: на ул. Косьвинская 7, 9; на ул. Краснополянская 29.

В Мотовилихинском районе в среду, 10 сентября, с 10:00 до 17:00 будет приостановлено холодное водоснабжение на ул. Авиационная 5; на ул. Веры Фигнер 1, 4, 4а.

В Орджоникидзевском районе в понедельник, 8 сентября, с 9:00 до 11:00 отключат холодную воду на ул. Щитовая 5, 7, 9, 11.

