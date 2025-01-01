Водителей в Прикамье предупредили о густом тумане 7 сентября Поделиться Твитнуть

Туман

Алексей Зорин

Согласно информации, предоставленной городской Единой дежурно-диспетчерской службой Перми, 7 сентября в Пермском крае ожидается туман.

В ГУ МЧС по региону участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, призывают к повышенной бдительности. Ухудшение видимости из-за тумана часто приводит к увеличению числа ДТП. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам следует проявлять осторожность при движении и пересечении дороги.

Ранее синоптики сообщали о потеплении 7 сентября. День ожидается без осадков, температура воздуха может поднять до +22 градусов.

