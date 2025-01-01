Курсанты Пермского военного института Росгвардии приняли присягу Поделиться Твитнуть

фото Пермского военного института Росгвардии

В Пермском военном институте Росгвардии состоялась церемония принятия военной присяги курсантами первого курса. Более 180 новобранцев принесли клятву на верность Родине.

С этим событием первокурсников поздравили генерал-майор Александр Медведев, начальник Главного управления образования и науки войск национальной гвардии РФ, и генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин, возглавляющий Департамент технического обеспечения ведомства.

К поздравлениям присоединились полковник Филипп Сиволапов, начальник Пермского военного института Росгвардии, Сергей Половников, Главный федеральный инспектор по Пермскому краю, полковник полиции Сергей Черепанов, врио начальника Управления Росгвардии по Пермскому краю, Сергей Яшкин, заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края, а также представители правоохранительных органов, ветераны и родственники курсантов.

Завершилось мероприятие показательными выступлениями курсантов-кинологов, продемонстрировавших навыки задержания «преступников» с использованием спецсредств и бронетехники.

Пермский военный институт уникален тем, что является единственным в России учебным заведением, готовящим офицеров-кинологов. В кинологическом питомнике вуза содержится около 100 служебных собак. Помимо кинологов, институт выпускает специалистов в области информационных технологий, связи, тыла и инженерной службы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.