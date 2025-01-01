В семи территориях Прикамья в сентябре пройдут выездные дни донора Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Пермская краевая станция переливания крови (ПКСПК) организует донорские акции в различных точках региона, включая Пермь, Кизел, Березовку, Чайковский, Горнозаводск, Чусовой и Чернушку. Мобильная бригада врачей обеспечит возможность сдать кровь жителям этих территорий.

Так, в начале сентября сотрудники краевой станции переливания крови уже провели донорскую акцию на территории предприятия «ОДК-СТАР» в Перми.

С 8 по 11 сентября работники АО «Пермские моторы» также смогут стать донорами, не покидая место работы.

В середине месяца забор крови будет организован в Чусовом: сначала в ДКЖ (ул. Матросова, 1), затем в КДЦ (ул. Ленина, 45).

А 19 сентября с 9 до 11 утра в Перми, в отделении ФССП по Пермскому краю (ул. Советской Армии, 28), любой желающий сможет сдать кровь без предварительной записи.

Для участия необходимы паспорт и СНИЛС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.