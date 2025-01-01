Реальная зарплата в Пермском крае выросла на 4,8% Данные за январь-июнь 2025 года публикует Пермьстат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по июнь 2025 года средний размер начисленной заработной платы работников предприятий в Пермском крае достиг 80 108,9 руб. Об этом сообщает Пермьстат.

Это на 15,2% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Если учитывать инфляцию и рассчитать реальную заработную плату, то рост в первом полугодии 2025 года составил 4,8% относительно января-июня предыдущего года.

Лидером по зарплате сотрудников в июне стала сфера по добыче полезных ископаемых — 119 212,5 руб. Средний заработок в этой сфере за январь-июнь 2025 года сложился на уровне 115 400,8 руб.

Больше 100 тыс. руб. зафиксирована зарплата в области информации и связи (116 610,9 руб. за июнь, 116 467,8 руб. за январь-июнь), а также в сфере финансовой и страховой деятельности (102 582,6 и 105 314,5 руб. соответственно).

Самые скромные зарплаты в Прикамье имеют сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (46 645,9 руб. за июнь, 44 426,3 руб. за январь-июнь 2025 года) и работники, связанные с операциями с недвижимым имуществом (54 903,5 и 51 523,6 руб. соответственно).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.