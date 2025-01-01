За семь месяцев 2025 года в Прикамье построено более 1 млн квадратных метров жилья Это на 15,5% больше, чем за тот же период прошлого года Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

С января по июль 2025 года в Пермском крае возведено 13 793 квартиры, суммарная площадь которых достигла 1092,3 тыс. кв. м. Это на 15,5% превышает объёмы жилищного строительства за аналогичный период 2024 года.

В сельской местности было введено в эксплуатацию жилья общей площадью 480,5 тыс. кв. м, что соответствует 100,6% относительно показателей января-июля 2024 года.

Индивидуальное жилищное строительство обеспечило 64,1% от совокупного объёма введенного в строй жилья с января по июль 2025 года.

За счет личных сбережений граждан и привлеченных средств с начала года построено 700,7 тыс. кв. м жилой площади, что демонстрирует прирост на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-июле 2025 года составил 131,3 млрд руб., или 86,8% к уровню АППГ (в сопоставимых ценах).

