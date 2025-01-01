Чиновник из Перми возглавил комитет кредиторов поставщика контрафакта в больницы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Решение суда в отношении владельца челябинской компании «МедЛайт» Станислава Чалкова и бизнесмена из Казани Демокрита Манелова в целом осталось без изменений после рассмотрения апелляции. Внесены лишь уточнения в решение районного суда, касающиеся ареста имущества осуждённых. Об этом сообщает Properm.

Приговор, вынесенный 30 мая, вступил в силу 2 сентября. Судья увеличила сроки наказания Чалкову и Манелову. С учётом предыдущего приговора за поставку поддельных медицинских халатов и других изделий, Чалков получил восемь лет лишения свободы и штраф, а Манелов — семь лет и штраф.

Осуждённые не признали свою вину и пытались обжаловать решение суда, но безуспешно. Они были признаны виновными в поставке поддельных медизделий финансово-хозяйственному управлению Минздрава Пермского края.

Компания «МедЛайт», поставлявшая контрафактные медизделия, была признана банкротом. Временный управляющий выразил сомнения относительно преднамеренности банкротства.

Директор управления Минздрава Пермского края Кирилл Дорощук возглавил комитет кредиторов «МедЛайта». Основным кредитором является пермское ФХУ Минздрава, сумма требований которого составляет 268,4 млн руб.

Расследование, напомним, началось после жалобы главного врача горбольницы на несоответствие закупленных СИЗов требованиям. Экспертиза подтвердила несоответствие продукции требованиям качества и безопасности. Были возбуждены уголовные дела о поставке контрафактных СИЗов.

