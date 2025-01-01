В пермском следкоме наградили подростка за спасение сверстника Школьник вытащил из воды тонувшего ребёнка Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По указанию главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, руководитель краевого СУ СК России Денис Головкин лично вручил почётную грамоту Александру Косыреву, 12-летнему герою, который спас тонущего мальчика в деревне Груни.

Всё случилось 1 апреля 2025 года. Александр стал свидетелем того, как его сверстник провалился под хрупкий лёд и начал тонуть. Не теряя ни секунды, подросток бросился на помощь. Осторожно продвигаясь по льду, он достиг края промоины, ухватил тонувшего за капюшон и вытащил сначала на мостки, а затем и на берег. Благодаря своей отваге и неравнодушию, школьник предотвратил возможную трагедию.

Людмила Косырева, мать Александра, поделилась, что поступок сына вызвал у неё смешанные чувства страха и гордости. «Саша растёт настоящим мужчиной, и я надеюсь, что он станет примером для своих сверстников», — сказала она.

«Александр, твой поступок, несомненно, заслуживает самой высокой оценки. Мужество и решительность, проявленные тобой в столь юном возрасте в экстремальных условиях, олицетворяют подлинный героизм», — отметил Денис Головкин и вручил школьнику памятный подарок — планшет.

