Пермский диспансер получил благодарность от Русского географического общества Он провёл бесплатный медосмотр участвовавших в экспедиции ветеранов СВО Поделиться Твитнуть

Руководство Русского географического общества (РГО) направило благодарность сотрудникам КГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» за помощь в организации и проведении бесплатного медицинского обследования ветеранов СВО, которые участвовали в научно-исследовательской экспедиции на остров Парамушир. Об этом сообщает краевой минздрав.

В адресованном письме, подписанном председателем РГО Андреем Зайцевым, подчеркивается, что вклад пермских медиков и оказанная поддержка стали важной составляющей успешной реализации данной экспедиции.

Напомним, в составе экспедиции на Парамушир находились, в том числе, девять ветеранов СВО. В рамках программы была организована пешая экскурсия по курильскому острову, в ходе которой участники ознакомились с особенностями географии, историческими событиями и фактами, связанными со Второй мировой войной на этих территориях, в частности, была отмечена значимая историческая дата — 80 лет со дня Курильской десантной операции. В августе-сентябре 1945 года, несмотря на сложные погодные условия, советские войска успешно освободили от японских войск острова северной части Курильской гряды, вынудив противника капитулировать.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.