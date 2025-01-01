Пенсионера на квадроцикле осудят в Перми за попытку подкупа полицейского Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего пермяка, обвиняемого в совершении преступления, квалифицируемого как покушение на мелкое взяточничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Следствием установлено, что 1 августа 2025 года обвиняемый, находясь за рулём квадроцикла без номерных знаков, в патрульной машине сотрудника ГИБДД УМВД России по Перми в Кировском районе, чтобы избежать административного наказания, попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 5 тыс. руб., положив деньги на коврик под сиденье переднего пассажирского кресла служебного автомобиля.

Однако его противозаконные действия были вовремя остановлены сотрудниками правоохранительных органов.

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что в настоящее время следствие собрало достаточное количество доказательств, поэтому уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.