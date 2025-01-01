В Перми завершился ремонт бульвара Гагарина и улицы Уинской Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми завершились работы по реконструкции двух дорожных артерий в Мотовилихинском районе — б. Гагарина и ул. Уинской. Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Согласно информации, предоставленной краевым Министерством транспорта, на б. Гагарина был обновлён участок от пл. Дружбы до Южной дамбы. Протяженность отремонтированного участка составила 2,1 км. В рамках работ было произведено полное обновление асфальтового покрытия и частичная замена бордюрного камня.

Бульвар Гагарина играет ключевую роль в транспортной сети Мотовилихинского района. Он соединяет пл. Дружбы с ул. Старцева, переходя затем в ул. Лихвинскую, ведущую к Восточному обходу. Интенсивность движения на магистрали очень высока, здесь проходит большое количество как городского, так и междугородного транспорта. В непосредственной близости от бульвара расположены образовательные учреждения, спортивные объекты, медицинские учреждения и учебные заведения.

На ул. Уинской, расположенной в м/р Садовом, реконструкция затронула участок от ул. Макаренко до ул. Юрша длиной 600 м.

В процессе ремонта применялись современные технологии, включая 3D-сканирование местности. На основе полученных данных была проведена фрезеровка поверхности и осуществлён ремонт. Произведена замена асфальтового покрытия, бордюрного камня, а также локальный ремонт тротуаров. Завершающим этапом стало установление новых дорожных знаков и нанесение разметки с использованием термопластика.

Улица Уинская обеспечивает выход на Восточный обход Перми в направлении северных районов Прикамья. Ввод в эксплуатацию трёхуровневой развязки в м/р Ива в прошлом году увеличил нагрузку на данную улицу. Представители Минтранса подчеркнули, что ремонт был необходим в связи с высокой степенью износа дорожного покрытия.

Качество выполненных работ было проверено специальной комиссией, в состав которой вошли представители Министерства транспорта Пермского края, ФКУ Упрдор «Прикамье» и Общественной палаты Пермского края.

Напомним, сейчас в Мотовилихинском районе также ведутся работы по обновлению ул. Тургенева, степень готовности которой на данный момент составляет 90%. В общей сложности в Перми планируется привести в порядок 17 улиц общей протяженностью 15,4 км.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.