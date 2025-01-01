Для первоклассников Северодонецка в Перми собрали тонну канцтоваров Поделиться Твитнуть

Пермские школы и детсады собрали тонну канцелярских товаров для первоклассников Северодонецка (ЛНР). Завершилась акция «Первый портфель мечты», организованная при поддержке городского департамента образования.

С середины июля и до конца августа пермские образовательные учреждения вместе с городским департаментом образования и районными администрациями активно участвовали в сборе школьных принадлежностей для северодонецких первоклашек в рамках благотворительной инициативы, являющейся частью городского проекта «Вместе».

Собранные канцелярские товары, учебные пособия, рюкзаки и другие необходимые вещи общим весом в 1 тыс. кг были успешно доставлены в Северодонецк 2 сентября в составе гуманитарной помощи от благотворительного фонда «Единый центр поддержки».

В акции приняли участие 60 пермских образовательных учреждений. Помимо этого, вклад внесли департамент образования Перми и администрации различных районов города.

