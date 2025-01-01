До места проведения Пермского марафона зрители могут доехать на транспорте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В дни проведения Пермского марафона участники и зрители смогут воспользоваться городским транспортом, чтобы добраться до стартовой зоны.

Как сообщает Минтранс Пермского края, для прибывающих авиатранспортом будет доступен маршрут №108 «Пермь — Аэропорт Большое Савино». Автобусы курсируют из аэропорта с раннего утра (06:00) до позднего вечера (23:45), а в обратном направлении — с 05:55 до 23:00. Интервал движения составляет 10-20 минут.

По информации департамента транспорта городской администрации Перми, от железнодорожного вокзала Пермь-II 6 сентября до места проведения марафона можно будет доехать на автобусах №6 и №81. Седьмого сентября к ним добавится маршрут №49. От автовокзала в оба дня, 6 и 7 сентября, будут доступны маршруты №1, №2, №15, №20, №53 и №72, следующие до места старта.

Напомним, Пермский марафон пройдёт 6 и 7 сентября. В этом году зарегистрировано свыше 16 тыс. участников.

