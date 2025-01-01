В Пермь прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской Святыня будет находиться в городе до 14 сентября Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе Пермской митрополии, по разрешению патриарха Кирилла в Пермь доставят ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. Он будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Монастырская, 95), и все верующие смогут поклониться мощам блаженной Матроны.

Торжественная встреча ковчега запланирована на 9 сентября в 11 утра. Святыня будет находиться в Перми до 14 сентября.

Матрона, уроженка Тульской области, с рождения была незрячей. По преданию, в качестве компенсации за слепоту она получила дар исцелять болезни. Большая часть её жизни была посвящена молитвам в храме. В 17 лет она утратила способность ходить. С 1925 года Матрона проживала в Москве. В 2004 году её канонизировали, причислив к лику святых.

