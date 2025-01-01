Три человека пострадали в ДТП в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГИБДД рассказали подробности ДТП, произошедшего 5 сентября около половины девятого утра на ул. 40 лет Победы у Лядовского тракта.

По предварительной информации, машина марки Toyota Tank под управлением водителя 1978 г.р. двигалась по направлению к Новым Лядам, совершила столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении. За рулём второго транспортного средства находился водитель 1951 г.р., пишет «Пятница».

В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также пассажир автомобиля Mitsubishi. Водитель Toyota был доставлен в больницу. В настоящее время ведётся расследование.

«По данному факту ДТП проводится проверка, выясняются все детали инцидента», — сообщили в Государственной автоинспекции Перми.

