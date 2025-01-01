Пермский педагогический университет отправил преподавателей в Африку В середине декабря к ним присоединится и ректор Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский государственный педагогический университет (ПГПУ) вновь направил своих преподавателей на африканский континент. В начале сентября представители вуза отправились в страны Южной Африки. Один из педагогов командирован в Намибию для работы в Центре открытого образования, расположенном в Виндхуке, столице государства. Остальные преподаватели ПГПУ прибыли в Зимбабве для проведения фестиваля, посвященного российской культуре. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Так, кандидат филологических наук Майя Ермошина, временно исполняющая обязанности заведующего кафедрой педагогики и психологии, продолжит свою работу в намибийском Центре открытого образования. Совместно с Дарьей Капапа, преподавателем русского языка как иностранного, она будет проводить учебные курсы и культурно-просветительские мероприятия для местных жителей. Программа включает в себя темы «Академический русский», «Русский язык через искусство» и «Русский язык для туристов». Ожидается, что слушателями Центра станут не менее 200 человек.

Кроме того, группа сотрудников ПГПУ отправилась в Зимбабве для организации фестиваля Ru Zim Fest, посвященного истории и современности российской культуры. В состав команды вошли сотрудники отдела по международной деятельности, преподаватели русского языка Людмила Белослудцева, Алиса Мосина, Анастасия Ведерникова и культорганизатор студенческого клуба Валерий Афанасьев.

Во второй декаде сентября к ним присоединится руководство университета, включая ректора Константина Егорова и руководителя отдела по международной деятельности Анастасию Вертьянову, для переговоров с представителями местных властей и образовательных учреждений.

