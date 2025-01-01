Четверть пермяков покупает российские бренды бытовой техники В среднем на покупку уходит около 29 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Алёна Морозова

Согласно исследованию, проведённому аналитиками «Авито Товары» и «Авито Реклама» среди жителей Перми, четверть опрошенных отдаёт предпочтение бытовой технике российских производителей. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании.

Опрос выявил, что большинство пермяков обновляют свои бытовые приборы несколько раз в течение года, тратя в среднем около 29 тыс. руб. Интересно, что почти половина респондентов получает бытовую технику в дар от старших поколений семьи.

Наиболее распространенная частота покупок — раз в год или чаще (39%). Значительная часть (23%) обновляет технику раз в 2-4 года, а 19% — ещё реже. При этом, для 18% жителей Перми покупка нового прибора происходит только после поломки старого, особенно среди людей старше 55 лет.

Средний годовой бюджет на бытовую технику составляет около 29 тыс. руб., однако большинство (32%) укладываются в сумму до 15 тыс. руб. 19% тратят от 15 тыс. до 30 тыс. руб., 31% — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а 12% — более крупные суммы. У 6% опрошенных за последний год не было расходов на бытовую технику. Помимо российских брендов, популярностью пользуется техника из Южной Кореи (46%), Китая (37%) и Германии (35%).

Более половины (52%) респондентов имеют в доме технику, унаследованную от родственников, чаще это наблюдается у мужчин. При этом, треть (33%) активно используют такие предметы обихода.

Среди передаваемых по наследству вещей чаще всего встречаются утюги и отпариватели (31%), холодильники (26%), телевизоры (24%), пылесосы (23%) и стиральные машины (11%). Также, нередки микроволновые печи, швейные машинки и кухонные комбайны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.