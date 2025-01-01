Дмитрий Махонин и председатели ТОС поговорили о развитии спорта и инфраструктуры в Прикамье Сейчас в крае 681 активный ТОС Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провёл встречу с председателями ТОС и сельскими старостами из 35 районов края, а также главами муниципалитетов и представителями органов власти региона. На мероприятии обсудили развитие массового спорта, ЗОЖ среди населения, возможности «Пушкинской карты» и привлечение молодёжи к культурным мероприятиям.

В своём telegram-канале глава региона подчеркнул, что участники встречи поделились примерами работы, результатами и инициативами, а также активно задавали вопросы.





Иван Лиханов, тренер-общественник и руководитель АНО «Проектный офис», сообщил, что с помощью спонсоров и грантов активно развивается хоккей в с. Ашап. в 2025 году построен уникальный фиджитал флорбольного класса. Планируется также создание спорткомплекса для детей из отдалённых районов, дивизиона любительских команд и сельской детской хоккейной лиги. Алла Платонова, министр культуры, поделилась реализацией проекта «Пушкинская карта», а председатель ТОС «Калинино — точка будущего» Елена Курицына рассказала о проекте для молодёжи.





Кроме того, жители Петровки спросили Дмитрия Махонина о строительстве детского сада, дороги к которому перегружены. Губернатор отметил, что вскоре будут организованы дополнительные подъезды, парковки и безопасный трафик. Жители Кунгурского округа обратили внимание на водоснабжение, которое планируют отремонтировать в рамках проекта «Комфортный край» в 2026 году. А в Красновишерском округе поговорили про доступность транспорта и связи.





Напомним, в настоящее время в Прикамье представлен 681 активный ТОС, некоторые работают около 30 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.