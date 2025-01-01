Глава Прикамья обсудил меры поддержки бизнеса с местными предпринимателями На мероприятии собралось около 90 руководителей местных компаний Поделиться Твитнуть

На площадке «Дома предпринимателя» состоялась встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с участниками крупных деловых объединений региона. Мероприятие собрало около 90 руководителей компаний различного масштаба, занятых в производстве, строительстве, сельском хозяйстве, туризме, торговле и других направлениях экономики.

Во время беседы представители бизнеса задали вопросы не только главе региона и его команде, но и представителям краевых минпрома, минэкономразвития, минтуризма и минзакупок. Среди наиболее острых проблем была отмечена сложность получения кредитов ввиду повышенной ключевой ставки.





Дмитрий Махонин подчеркнул наличие ресурсных возможностей в регионе, позволяющих привлечь инвестиции в разные отрасли. Одним из основных направлений поддержки стал региональный Фонд развития промышленности, предоставляющий льготные займы размером от 20 до 200 млн руб. под ставку от 3 до 5 % годовых на обновление и расширение производства.





Кроме того, Региональная микрофинансовая организация предоставляет микрокредиты до 5 млн руб. по ставке от 1% процента, займы в размере до 15 млн руб. по льготной ставке 5% годовых для покупки оборудования, а также лизинг для высокотехнологичного оборудования до 30 млн руб. по ставке от 4,5%. Предусмотрена также система налоговых льгот и механизм приоритетного инвестпроекта.

На встрече также поднимались вопросы поддержки туризма и регионального протекционизма. Дмитрий Махонин подчеркнул важность поддержки пермских компаний. По его словам, в этом году была создана рабочая группа для улучшения взаимодействия между заказами и предложениями местного бизнеса и доработок типовых документов. Развитием межотраслевой кооперации занимаются местные власти, оператором выступает Региональный центр инжиниринга (РЦИ).

Глава региона отметил, что сейчас более 600 промышленных компаний участвуют в промкооперации, а РЦИ помогает им находить потребителей через выставки, форумы, закупки и НТС.

