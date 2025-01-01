Перед сессией пермские студенты на 30% чаще заказывают сладости и снеки Более 40% заказов включает готовую еду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сервиса доставки «Яндекс Лавка», более 40% заказов пермских студентов, проживающих в общежитиях, включают в себя готовую еду, а лапша быстрого приготовления входит в каждый 10-й заказ. При этом наибольшим спросом пользуются азиатские вариации готовой лапши, например рамен и вок.

В сервисе отмечают, что в основном студенты заказывают блюда, не требующие дополнительной готовки, такие, как пельмени, сосиски, чебупели и чебупиццы. В лидерах также лапша и картофельное пюре быстрого приготовления, порционные растворимые кофейные напитки.

Что касается готовых блюд, в этом случае предпочтения разнятся. Например, студенты ВШЭ предпочитают домашнюю еду: салаты, крем-супы и шницели, обучающиеся в Пермском классическом университете выбирают пряные блюда, в числе которых — морковь по-корейски, рис с ананасом по-тайски и фунчоза по-корейски. А студенты медицинского университета чаще заказывают блюда с макаронными изделиями: спагетти Болоньезе, удон с курицей и пасту с курицей и соусом песто.

Стоимость заказа из общежитий в Перми в среднем составляет 1300-1400 руб.

Кроме того, в сервисе отмечают, что во второй половине декабря студенты на 30% чаще заказывают кондитерские изделия и снеки. На это же время приходится пик заказов из общежитий.

«Сладкое помогает справиться со стрессом и поддерживать концентрацию, а чипсы и шоколад становятся классическим «топливом» для ночных заучиваний и работы с конспектами. Среди любимых снеков пермских студентов — сладко-солёный попкорн и вафельные батончики», — объясняют в «Яндекс Лавке».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.