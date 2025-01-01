В пермском вузе после жалоб преподавателей и студентов скорректировали расписание Занятия в ПГНИУ по новому расписанию начнутся 8 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Со следующей учебной недели занятия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) будут идти по новому расписанию, которое скорректировано в соответствии с пожеланиями преподавателей и студентов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Расписание учебных занятий на текущий год в ПГНИУ было сформировано с применением технологий искусственного интеллекта. Как объяснил ректор вуза Игорь Германов, ежегодно увеличивается численность студентов, возрастает нагрузка на аудиторный фонд. В последние годы преподаватели и студенты жаловались на неоптимальность расписания. При этом необходимо было учитывать планы по капитальному и текущему ремонту учебных помещений.

«Поскольку задача оптимизации расписания является чрезвычайно сложной, было решено использовать специальную компьютерную программу, основанную на технологиях искусственного интеллекта. Это был наш первый опыт, оказалось, не вполне удачный. Мы проделали большую работу за эту неделю, учли конструктивную критику и с понедельника работаем по новому расписанию», — объяснил Игорь Германов.

Напомним, в четверг, 4 сентября, стало известно, что сотрудники ПГНИУ написали коллективное обращение на имя ректора. Главной темой стало недовольство новым расписанием. Сообщалось, что лабораторные работы приходится проводить в неприспособленных аудиториях, также преподаватели говорят о больших «окнах», когда одна пара начинается рано утром, а другая — поздним вечером. Обращение подписали около 70 человек. Кроме того, по вопросам расписания в профсоюз вуза обращаются и студенты. Помимо «окон» между занятиями, они отмечают позднее начало пар по субботам.

В пресс-службе университета пояснили, что новое расписание учитывает исторически сложившиеся смены на факультетах и в институтах, минимизированы «окна» между парами у студентов и преподавателей, переходы между корпусами, оснащенность аудиторий. Индивидуальные просьбы преподавателей тоже были проработаны.

Как отметил председатель Профсоюзной организации работников ПГНИУ Дмитрий Иванов, благодаря совместной работе «удалось в короткие сроки учесть мнение большинства и сгладить наиболее острые моменты в расписании занятий».

