Эксперт назвал возможную причину отравления детей в пермском «Орлёнке» Проводится проверка инцидента

Константин Долгановский

Эксперт назвал возможную причину отравления детей в спортивном комплексе «Орлёнок» в Перми. По словам научного сотрудника кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, на ухудшении самочувствия детей могла сказаться протечка хладагента.

«Вполне возможно, что где-то протёк хладагент, он может давать такой эффект. Но, опять же, протечка должна быть довольно большая. Сами по себе хладагенты нетоксичны, но в составе холодильного оборудования могут привести к отравлению людей», — рассказал он сайту perm.aif.ru.

Кроме того, некоторые родители жаловались на неработающую вентиляцию. Отравление могло произойти также из-за лакокрасочных работ в соседнем зале.

Напомним, в начале сентября стало известно, что несколько воспитанников секции фигурного катания на протяжении последних недель испытывают признаки недомогания после тренировок. Дети жалуются на головную боль, тошноту и затруднённое дыхание во время пребывания на льду.

Спортсмены обратились к врачу спортшколы, в связи с чем тренировочный процесс был временно приостановлен, и начато внутреннее расследование. В учреждении подчёркивалось, что при подготовке льда химические реагенты не используются, соблюдается температурный режим и уровень влажности, а также функционирует система вентиляции.

Проверку также инициировало и региональное управление Роспотребнадзора. В рамках санитарно-эпидемиологического расследования будут выполнены лабораторные и инструментальные анализы, произведён забор образцов для последующего всестороннего исследования.

