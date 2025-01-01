Импортозамещённый самолёт Superjet с пермскими технологиями впервые поднялся в воздух Первый полёт длился около часа Поделиться Твитнуть

Импортозамещённый самолёт «Суперджет-100» (SJ-100), построенный по серийным технологиям, совершил свой первый полёт в Комсомольске-на-Амуре, который продлился около часа. Об этом сообщает «Ростех».

«В воздух поднялся первый самолёт, построенный по серийным технологиям. Процесс сертификации ещё идёт, но самолёт создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок. Напомним, что машина получила обновлённый, улучшенный фюзеляж и десятки новых систем и агрегатов взамен зарубежных. В настоящее время в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийные машины», — добавили в «Ростехе».

SJ-100 вмещает 100 пассажиров. Он оснащён российскими двигателями ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (куда входят и пермские предприятия), отечественной авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты, интерьером пассажирской кабины.

Отметим, что в самолёте была использована газотурбинная установка, разработанная на предприятии «ОДК-Пермские моторы», а также автоматизированная система управления двигателем от АО ОДК-СТАР.

