В Перми открылась выставка вещей и трофеев бойцов СВО из Прикамья Она находится в историческом парке «Россия — Моя история» Поделиться Твитнуть

В историческом парке «Россия — Моя история» Перми открылась выставка личных вещей и трофеев бойцов СВО из муниципалитетов региона. Как сообщает telegram-канал «На местах», на выставке можно увидеть защитную экипировку, знаки различия, элементы снаряжения и артефакты с поля боя.

Сообщается, что «за каждым предметом своя история». Например, на выставке представлен прицел снайпера из Карагайского округа, с помощью которого боец сбивал дроны ВСУ, каска штурмовика из Соликамска с автографами сослуживцев, дрон ВС РФ, который доставлял лекарство и провизию, а также трофейная рация, взятая на донецком направлении.





Выставка создана по инициативе Заксобрания Пермского края с помощью жителей территорий и депутатов местных дум. Вещи для выставки собирались несколько месяцев. затем артефакты были собраны и привезены активистами-добровольцами и военнослужащими из восьми муниципалитетов края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.