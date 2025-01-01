После разговора с лжеврачом пенсионер из Прикамья лишился 850 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В отдел МВД России "Чернушинский" обратился мужчина 1942 г.р. Он заявил о мошенническом хищении у него более 850 тыс. руб. неизвестными лицами.

По данным полиции, потерпевшему позвонили на мобильный телефон от лица якобы медицинской организации, предлагая бесплатное обслуживание. Под этим предлогом злоумышленник получил доступ к паспортным данным жертвы. Вскоре пенсионеру перезвонили, и на этот раз с ним говорил якобы следователь военной прокуратуры, который стал угрожать уголовным преследованием, обысками, конфискацией сбережений и возможностью совершения незаконных действий от его имени. Мошенники предложили решение: собрать все деньги и передать курьеру якобы для их сохранности. Пожилой человек послушно выполнил все указания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В настоящее время ведётся поиск преступников и выясняются все обстоятельства дела.

Полиция призывает граждан к бдительности и соблюдению простых правил безопасности. Главное – не следовать финансовым инструкциям, полученным по телефону, и не передавать деньги незнакомцам.

Не сообщайте никому полные данные банковских карт, PIN-коды, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли, паспортные данные и СНИЛС.

Если вы или ваши близкие стали жертвой преступления, немедленно сообщите об этом в полицию по тел. 102.

