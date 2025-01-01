Синоптики назвали сроки наступления «бабьего лета» в Пермском крае Оно ожидается в середине сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Влияние циклона «Томас», который сейчас располагается над Оренбургской областью, на погодные условия в Пермском крае сегодня, 5 сентября, заметно ослабеет. Дожди практически прекратились, и спутниковые снимки демонстрируют значительные прояснения в северной части региона. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Хотя в субботу на юге края ещё возможно незначительное влияние циклона в виде облачности и слабых дождей, в воскресенье малооблачная погода под воздействием гребня антициклона установится по всей территории. Ночные температуры в выходные немного снизятся (+7…+12°, на юге в субботу до +15°), а дневные, наоборот, повысятся (+17…+22°, в субботу на востоке до +14°). В Перми в дневное время ожидается около +20°.

В понедельник, 8 сентября, с севера по восточной периферии антициклона начнёт поступать холодный воздух. Ориентировочно 9-10 сентября ожидается умеренно прохладная погода (+3…+8° ночью и +12…+17° днём), но на юго-западе области похолодание будет не таким сильным, и днём температура может достигать +20°.

К середине сентября в Пермском крае прогнозируется наступление периода тёплой погоды («бабьего лета»). Его принесёт блокирующий антициклон, который начнёт смещаться с ЕТР на восток.

